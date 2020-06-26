Son dakika! Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,74
|5,06
|101,08
|Acıpayam Selüloz
|9,10
|-0,33
|44,11
|Adel Kalemcilik
|13,79
|0,29
|-12,17
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,77
|0,57
|23,92
|Afyon Çimento
|3,07
|0,99
|34,75
|Ak Enerji
|1,46
|3,55
|33,94
|Akbank
|5,89
|-0,17
|-27,37
|Akçansa
|12,60
|0,16
|29,97
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,65
|7,72
|25,59
|Akfen GMYO
|3,56
|0,00
|-12,10
|Akın Tekstil
|13,04
|-0,08
|-5,44
|Akiş GMYO
|3,98
|-0,75
|-1,49
|Akmerkez GMYO
|30,00
|-1,77
|33,90
|Aksa
|7,16
|3,02
|2,24
|Aksa Enerji
|5,00
|-0,40
|31,58
|Aksigorta
|6,62
|-0,60
|22,19
|Aksu Enerji
|11,43
|3,35
|-23,13
|Alarko Carrıer
|74,30
|1,78
|23,83
|Alarko GMYO
|14,50
|0,55
|-4,49
|Alarko Holding
|5,55
|1,46
|-6,72
|Albaraka Türk
|1,61
|0,00
|5,23
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,88
|0,00
|56,81
|Alkim Kağıt
|11,20
|3,04
|106,65
|Alkim Kimya
|13,31
|0,45
|114,61
|Altınyağ
|1,33
|0,76
|224,39
|Altınyunus Çeşme
|36,52
|0,00
|265,57
|Anadolu Cam
|4,66
|1,08
|9,28
|Anadolu Efes
|21,06
|3,64
|-8,75
|Anadolu Grubu Holding
|19,81
|3,28
|12,62
|Anadolu Hayat Emek.
|7,30
|1,25
|19,97
|Anadolu Isuzu
|13,22
|-0,30
|8,63
|Anadolu Sigorta
|6,17
|0,16
|48,55
|Anel Elektrik
|4,45
|-2,41
|38,63
|Arçelik
|18,40
|1,88
|-11,71
|ARD Bilişim Teknolojileri
|29,86
|2,61
|Arena Bilgisayar
|14,02
|1,59
|92,45
|Armada Bilgisayar
|23,44
|-2,33
|43,01
|Arsan Tekstil
|5,00
|0,40
|39,66
|Artı Yatırım Holding
|2,20
|1,38
|171,60
|Aselsan
|31,44
|0,13
|50,14
|Ata GMYO
|3,60
|0,00
|-20,53
|Atakule GMYO
|1,99
|2,05
|3,65
|Atlantis Yatırım Holding
|1,94
|-1,02
|94,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,47
|-0,68
|2,08
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,40
|-1,71
|7,42
|Avrasya GMYO
|2,08
|-1,89
|37,75
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,93
|-0,52
|6,04
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,20
|0,00
|11,07
|Avrupa Yatırım Holding
|1,58
|0,64
|2,60
|Ayen Enerji
|5,33
|9,90
|53,60
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|3,11
|1,30
|42,01
|Aygaz
|11,43
|0,09
|-5,89
|Bagfaş
|16,90
|-0,59
|0,48
|Bak Ambalaj
|9,00
|0,11
|22,45
|Balatacılar Balatacılık
|2,16
|0,47
|74,19
|Bantaş Ambalaj
|3,87
|1,84
|53,57
|Banvit
|24,24
|0,17
|30,53
|Baştaş Başkent Çimento
|4,20
|8,25
|62,16
|Batı Çimento
|3,25
|0,00
|-1,81
|Batısöke Çimento
|1,43
|0,00
|9,16
|Bayrak Taban Sanayi
|8,48
|6,94
|Bera Holding
|4,20
|0,72
|9,09
|Berkosan Yalıtım
|4,06
|2,01
|48,18
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,50
|2,04
|2,04
|Beyaz Filo
|3,85
|0,26
|23,01
|Bilici Yatırım
|7,83
|0,64
|79,18
|Bim Mağazalar
|69,80
|-0,50
|51,05
|Birko Mensucat
|0,47
|-2,08
|51,61
|Birlik Mensucat
|1,56
|1,30
|36,84
|Bizim Mağazaları
|19,30
|-1,13
|72,78
|Bomonti Elektrik
|4,60
|4,55
|259,37
|Borusan Mannesmann
|11,18
|2,10
|-2,36
|Borusan Yat. Paz.
|68,40
|0,59
|14,16
|Bosch Fren Sistemleri
|303,50
|0,00
|5,46
|Bossa
|10,22
|0,20
|26,80
|Brisa
|12,24
|0,74
|30,50
|Burçelik
|8,71
|0,69
|49,91
|Burçelik Vana
|18,41
|0,05
|89,60
|Bursa Çimento
|4,17
|0,00
|4,16
|Carrefoursa
|7,14
|0,14
|51,59
|Casa Emtia Petrol
|22,40
|4,48
|138,55
|Ceo Event Medya
|3,57
|1,13
|-2,52
|Coca Cola İçecek
|42,88
|1,13
|13,26
|Cosmos Yat. Holding
|3,03
|-0,66
|48,53
|Credıtwest Faktorıng
|3,99
|0,00
|38,54
|Çelebi
|78,40
|0,58
|-23,21
|Çelik Halat
|10,30
|-0,87
|58,46
|Çemaş Döküm
|1,42
|-2,07
|13,28
|Çemtaş
|8,13
|-0,49
|0,01
|Çimbeton
|59,75
|-0,99
|44,81
|Çimentaş
|23,20
|-0,68
|54,67
|Çimsa
|9,70
|1,04
|6,83
|Çuhadaroğlu Metal
|3,49
|-0,57
|9,40
|Dagi Giyim
|6,68
|9,69
|167,20
|Dagi Yatırım Holding
|7,97
|9,93
|252,65
|Dardanel
|11,94
|2,93
|215,04
|Datagate Bilgisayar
|9,03
|1,12
|15,62
|Demısaş Döküm
|3,99
|0,25
|14,66
|Denge Holding
|1,40
|-2,78
|2,19
|Deniz GMYO
|5,06
|-1,56
|0,20
|Denizli Cam
|7,92
|-0,13
|-5,04
|Derimod
|6,79
|-0,59
|-4,90
|Derlüks Deri
|6,67
|-2,34
|64,86
|Desa Deri
|4,81
|-2,43
|5,95
|Despec Bilgisayar
|7,90
|-0,13
|86,32
|Deva Holding
|19,05
|0,05
|113,38
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,27
|0,79
|62,82
|Ditaş Doğan
|16,68
|1,71
|75,30
|DO-CO
|356,40
|0,34
|-36,81
|Doğan Burda
|12,84
|0,00
|111,53
|Doğan Holding
|2,00
|1,52
|11,39
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,50
|5,49
|51,52
|Doğusan
|2,47
|1,23
|18,75
|Doğuş GMYO
|5,87
|-0,34
|29,58
|Doğuş Otomotiv
|16,09
|-1,11
|69,01
|Döktaş Dökümcülük
|24,78
|0,16
|-21,70
|Duran Doğan Basım
|16,75
|0,90
|19,30
|Dyo Boya
|6,08
|-1,94
|24,08
|Eczacıbaşı İlaç
|6,15
|0,65
|68,47
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,85
|2,91
|54,17
|Edip Gayrimenkul
|2,16
|-1,82
|55,40
|Ege Endüstri
|615,80
|0,70
|9,46
|Ege Gübre
|85,20
|-0,70
|71,08
|Ege Profil
|14,70
|-1,34
|22,81
|Ege Seramik
|5,00
|-0,60
|35,92
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,45
|8,21
|353,12
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,30
|4,00
|233,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,92
|4,55
|360,00
|Egeplast
|16,26
|-1,39
|30,08
|Ekiz Kimya
|10,42
|9,92
|1608,20
|Emek Elektrik
|2,65
|1,15
|66,67
|Eminiş Ambalaj
|3,95
|-0,75
|159,87
|Emlak Konut GMYO
|1,89
|0,53
|29,45
|Enerjisa Enerji
|8,31
|-0,48
|23,37
|Enka İnşaat
|6,15
|0,33
|10,18
|Erbosan
|21,52
|-0,37
|-13,85
|Ereğli Demir Çelik
|8,48
|0,12
|-6,19
|Ersu Gıda
|4,46
|0,00
|115,46
|Escort Teknoloji
|3,69
|0,54
|165,47
|Etiler Gıda
|2,75
|-3,17
|12,24
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,94
|0,00
|20,97
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,62
|0,62
|35,70
|Euro Yat. Ort.
|1,60
|0,00
|42,13
|Euro Yatırım Holding
|1,79
|-1,10
|19,33
|Fenerbahçe Futbol
|12,34
|-0,08
|-14,72
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,07
|0,25
|-10,94
|F-M İzmit Piston
|51,15
|-0,20
|8,00
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,25
|1,69
|33,29
|Ford Otosan
|71,55
|2,73
|8,22
|Formet Çelik Kapı
|3,29
|-0,30
|9,67
|Frigo Pak Gıda
|18,11
|0,61
|39,74
|Galatasaray Sportif
|2,82
|-1,40
|38,92
|Garanti Bankası
|8,22
|0,00
|-26,21
|Garanti Faktoring
|5,13
|0,98
|32,56
|Garanti Yat. Ort.
|2,00
|6,95
|85,19
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,35
|0,21
|197,30
|Gedik Yatırım Holding
|23,12
|0,17
|200,65
|Gediz Ambalaj
|11,22
|-0,71
|65,98
|Gentaş
|2,60
|-0,38
|26,09
|Gersan Elektrik
|5,67
|8,62
|77,74
|Global Men. Değ.
|5,20
|-2,26
|176,60
|Global Yat. Holding
|4,02
|5,51
|-17,45
|Good-Year
|5,30
|-0,93
|30,86
|Göltaş Çimento
|17,32
|0,35
|-2,64
|Gözde Girişim
|4,63
|-0,43
|-9,92
|GSD Denizcilik
|4,14
|-1,90
|61,72
|GSD Holding
|1,97
|0,51
|32,21
|Gübre Fabrik.
|26,30
|-5,40
|190,93
|Güler Yat. Holding
|13,59
|9,95
|569,46
|Güneş Sigorta
|4,30
|-0,69
|97,25
|Halk GMYO
|2,17
|0,46
|77,87
|Halk Sigorta
|3,88
|-6,73
|95,96
|Hatay Tekstil
|9,17
|-0,65
|36,18
|Hedef Girişim
|2,88
|1,05
|10,34
|Hektaş
|14,13
|0,93
|76,18
|HUB Girişim
|21,08
|1,64
|124,53
|Hürriyet Gzt.
|1,36
|-1,45
|19,30
|ICBC Turkey Bank
|5,50
|1,48
|4,36
|İdealist Danışmanlık
|3,32
|1,22
|0,00
|İdealist GMYO
|4,23
|-0,70
|38,24
|İhlas Ev Aletleri
|2,13
|-1,84
|-31,95
|İhlas Gayrimenkul
|1,60
|-0,62
|33,33
|İhlas Gazetecilik
|4,44
|-6,33
|-34,80
|İhlas Holding
|0,84
|-3,45
|-7,69
|İhlas Yayın Holding
|1,16
|-0,85
|13,73
|İndeks Bilgisayar
|11,05
|-0,27
|13,92
|Info Yatırım
|4,21
|-0,71
|-13,42
|İntema
|12,04
|0,00
|30,02
|İpek Doğal Enerji
|13,50
|-1,17
|74,87
|İskenderun Demir Çelik
|7,17
|-0,42
|-10,49
(Sürecek)