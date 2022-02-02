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Son dakika: Bursa'da korkutan fabrika yangını - Son Dakika

Son dakika: Bursa'da korkutan fabrika yangını

02.02.2022 15:37

Bir son dakika haberine göre Bursa'da korkutan fabrika yangını Bursa'da toplu konutların içerisinde bulunan bir fabrikada çıkan yangın sonucu korku dolu anlar yaşandı.

Bursa'da korkutan fabrika yangını

BURSA - Bursa'da toplu konutların içerisinde bulunan bir fabrikada çıkan yangın sonucu korku dolu anlar yaşandı.

Yangın, öğle saatlerinde Gürsu ilçesi Dışkaya Mahallesi toplu konutların bulunduğu alanda bulunan bir fabrikada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında fabrika kullanılamaz hale gelirken, toplu konutlarda oturan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın sonrası polis ekipleri tahkikat başlattı.

Son dakika: Bursa'da korkutan fabrika yangını
Son dakika: Bursa'da korkutan fabrika yangını
Son dakika: Bursa'da korkutan fabrika yangını
Son dakika: Bursa'da korkutan fabrika yangını
Son dakika: Bursa'da korkutan fabrika yangını
Son dakika: Bursa'da korkutan fabrika yangını

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Yangın, Gürsu, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Bursa'da korkutan fabrika yangını - Son Dakika


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