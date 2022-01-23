Son dakika! Bursa'da kan davası sonucu işlenen cinayetin şüphelisi Elazığ'da yakalandı - Son Dakika

- Bursa'da kan davası sonucu işlenen cinayetin şüphelisi Elazığ'da yakalandı

Daha önce Elazığ'da işlenen cinayetin ardından kan davasına dönüşen olayda karı ve koca sokak ortasında vuruldu

Silahlı saldırıcı sonucu adam hayatını kaybederken yaralı kadının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi

BURSA - Elazığ'da geçtiğimiz yıl işlenen cinayetin kan davasına dönüşmesi sonucu, Bursa'da kendilerini takip eden kişi tarafından tabancayla vurulan Suriye uyruklu Merdan D.'nin öldüğü, eşi Menan D.'nin ise yaralandığı saldırının şüphelisi Elazığ'da yakalandı. Olay sonrası 8 kişide Bursa'da gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Menan D.'nin ise sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olay, 21 Ocak günü saat 20.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi Bahçe Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Suriye uyruklu Merdan D. ile eşi Menan D., kendilerini takip eden bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olay sonrası saldırgan kaçarken, yaralanan çift ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Merdan D. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Menan D.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çiftin akrabalarının geçen yıl Ağustos ayında Elazığ'da bir cinayete karıştığını belirledi. Soruşturmayı cinayet yönünde derinleştiren ekipler, öldürülen kişinin yakınlarının Elazığ'dan Bursa'ya geldiğini belirledi. Polis ekiplerinin takibi sonucu düzenlenen operasyonla olaya karıştıkları öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olan 23 yaşındaki Sair Eldalli Elazığ'da yakalandı.