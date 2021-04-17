Son dakika: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de 9 maç sonra kazandı

Süper Lig'de deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-2 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligde 9 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın hemen başında 1-0 geriye düşen Yukatel Denizlispor, ilk yarıyı bu skorla mağlup tamamlamasına rağmen ikinci devrede Hugo Rodallega'nın golleriyle 2-1 üstünlük kurdu. Ancak oyuna sonradan dahil olan Elbasan Rashani'nin golleriyle 3-2 öne geçen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, müsabakadan bu skorla galip ayrıldı.

Ligde 9 hafta sonra kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor puanını 31'e çıkardı. Yılmaz Vural yönetiminde ilk galibiyetini alan Erzurum temsilcisi, maç fazlası ve averajla Gençlerbirliği'ni geride bırakarak 19. sıraya yükseldi.

Yukatel Denizlispor ise 6 maçtır galip gelemediği ligde 26 puanla son sırada kaldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Emrah Başsan 6. golüne ulaşırken, Elbassan Rashani ilk gollerini attı. Ev sahibi ekipte ise 2 gol atan Hugo Rodallega bu sezon 13. golünü kaydetti.