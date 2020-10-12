Son dakika... Çankırı'da yakalanan 5 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edildi - Son Dakika

Son dakika... Çankırı'da yakalanan 5 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edildi

12.10.2020 22:41
Son dakika... Çankırı'da yakalanan 5 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edildi, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Çankırı'da terör örgütü DEAŞ'A yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.

Çankırı'da terör örgütü DEAŞ'A yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 DEAŞ şüphelisi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan zanlılar hakkında sınır dışı edilme kararı alındı. Suriye'de faaliyet gösteren şahıslardan 4'ünün örgütün sözde savaşçısı olduğu, birinin ise finans işlerini yürüttüğü öğrenildi. - ÇANKIRI

Son dakika... Çankırı'da yakalanan 5 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edildi
Son dakika... Çankırı'da yakalanan 5 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edildi
Son dakika... Çankırı'da yakalanan 5 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edildi

Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankırı, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Çankırı'da yakalanan 5 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edildi - Son Dakika

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