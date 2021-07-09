Son Dakika! Cari açık mayısta 3 milyar 81 milyon dolar oldu

TCMB verilerine göre cari işlemler açığı, mayıs ayında bir önceki yılın mayıs ayına göre 919 milyon dolar azalarak 3,08 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler çığı 31,9 milyar dolar oldu.

NİSANDA 1,71 MİLYAR DOLAR AÇIK VERMİŞTİ

Cari işlemler dengesi nisan ayında 1,71 milyar dolar açık verirken, 12 aylık açık 32,74 milyar dolar olmuştu. Cari dengeye ilişkin piyasa beklentisi mayıs ayında cari dengenin 2,9 milyar dolar açık verileceği yönünde oluşmuştu.

HİZMETLER DENGESİ AÇIKTAN FAZLAYA DÖNDÜ

Cari açığın yıllık bazda gerilemesinde bir önceki yılın mayıs ayında 170 milyon dolar açık veren hizmetler dengesi kaleminin bu yılın aynı ayında 939 milyon dolar net fazla vermesi ve 38 milyon dolar net çıkış gösteren ikincil gelir dengesi kaleminin 151 milyon dolar net giriş kaydetmesi etkili oldu.

ALTIN VE ENERJİ HARİÇ CARİ İŞLEMLER HESABI 774 MİLYON DOLAR AÇIK VERDİ

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 125 milyon dolar artarak 2,87 milyar dolara yükseldi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın mayıs ayında 2,1 milyar dolar açık vermişken, bu ay 774 milyon dolar açık verdi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 665 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 254 milyon dolar artarak 1,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.