Çin'in Şanşi eyaletinde bir sergi salonunda çıkan yangında 13 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.
Xinhua'da yer alan habere göre, yetkililer, Şanşi eyaletinin Şiaoşanyen köyünde yer alan turistik bölgedeki sergi salonunda yangın çıktığını bildirdi.
Yangında 13 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran yetkililer, yaralanan 15 kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 18:59 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Çin'de sergi salonunda yangın: 13 ölü, 15 yaralı - Son Dakika