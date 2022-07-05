Son dakika: Cinayetin firari zanlısı 7 yıl sonra yakalandı - Son Dakika
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Son dakika: Cinayetin firari zanlısı 7 yıl sonra yakalandı

05.07.2022 21:10
Son dakika: Cinayetin firari zanlısı 7 yıl sonra yakalandı

Son dakika haberi: Gaziantep'te 2015 yılında bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin aranan firari zanlı polis ekipleri tarafından 7 yıl sonra yakalandı.

Gaziantep'te 2015 yılında bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin aranan firari zanlı polis ekipleri tarafından 7 yıl sonra yakalandı. Gözaltına alınan şahsın saklandığı evde 2 tüfek ve bir tabanca ele geçirildi.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Kayaönü Mahallesi'nde 17 Ağustos 2015 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre T.E.'yi iş yerinde silahla vurarak öldüren D.D. olayın ardından kayıplara karıştı. Cinayetin firari zanlısını yakalamak için çalışma yürüten polis ekipleri D.D.'nin Hürriyet Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Bilgi üzerine harekete geçen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen adrese baskın düzenledi. Cinayetin firari zanlısını 7 yıl sonra gözaltına alan ekipler adreste yaptığı aramada 2 tüfek, ruhsatsız tabanca ve 9 fişek ele geçirdi. Zanlı D.D. hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Cinayetin firari zanlısı 7 yıl sonra yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Cinayetin firari zanlısı 7 yıl sonra yakalandı - Son Dakika
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