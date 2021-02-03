Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren oyuncak atölyelerinde üretilen oyuncaklar "Anatoya" markasıyla dünyaya açılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 2019'da KOP SOGEP projesi kapsamında kurulan Ahşap Oyuncak Eğitim ve Tasarım Atölyesi'nde masif ağaç ve doğal boyama teknikleriyle üretim yapıldığı belirtildi.

Eğitim materyalleri, zeka oyunları, geleneksel, kinetik ve robotik oyuncakların tasarlandığı atölyede üretime yap-boz serisiyle başlandığı ifade edilen açıklamada, "Çocuklar ve engellilere yönelik gelişim atölyeleri, etkinlik ve müze çalışmaları, festival ve yarışmalar planlandı. Bu kapsamda kursiyerlere; ahşap teknolojisi, robotik kodlama alanında kurslar düzenleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Karakulak Pelüş Oyuncak Atölyesi'nde Birleşmiş Milletler işbirliğinde mülteci-göçmen ve yerel halkla uyum sürecini destekleyici çalışmalar yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"21 Ocak 2021 tarihinde üç grup ve 54 kişilik hedef kitleyle eğitimlere başlandı. Doğal, yerli, tamir edilebilir oyuncak üretimi ve istihdama katkı hedefleriyle sürdürülebilir projelerden kapsayan atölyede, Konya giyim kuşamını yansıtan bebekler, tematik aksesuarlar, yerli ve geleneksel figürler, hayvan figürleri, kukla tipi oyuncaklar ve fasulye torbalar üretiliyor. Artık malzemeler değerlendirilerek hazırlanan dolgu oyuncaklar, aynı zamanda dramatik etkinliklerde kullanılabiliyor. Amigurumi oyuncaklar, öğretici şemalarla bezenmiş oyun halıları, satranç halısı ve taşları gibi çocukların gelişimlerine ve ihtiyaçlarına uygun tasarımlarla üretime geçildi. Oyuncakların bir bölümü örgü tekniği ile bir bölümü kumaştan dikilerek üretiliyor. Örgü tekniği ile üretilen oyuncaklar, tüylenmeyen, doğal iplerden sık iğne tekniği ile çalışılıyor. Oyuncaklar, pelüş, polar, pazen ve pamuklu kumaşlardan üretilirken, elyaf veya dokunsal özellikte bakteri üretmeyen dolgu malzemesi kullanılıyor."

Açıklamada, KOMEK Ahşap Oyuncak Eğitim ve Tasarım Atölyesi ile Uluslararası Karakulak Pelüş Oyuncak Atölyesi'ni ziyaret eden ki atölyede devam eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, şu ifadelerine yer verildi:

"Özellikle Anatoya markasıyla üretilen oyuncakları markalaştırıyoruz. Bu markayla hanımlarımızın, sığınmacı mültecilerin ürettiği ürünlerin satışını internet üzerinden gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum."