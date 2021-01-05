Son dakika... Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika... Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

05.01.2021 16:58
Son dakika... Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Son dakika haberi... Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 616 gram bonzai ve 9 ekstasy hap ele geçirilirken gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 616 gram bonzai ve 9 ekstasy hap ele geçirilirken gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik madde sevkiyatının yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine narkotimler tarafından düzenlenen operasyonda şüpheli bir şahıs üzerinde yapılan aramada, 616 gram bonzai, 9 adet ekstasy hap ele geçirildi.

"Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM

Son dakika... Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Bonzai, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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