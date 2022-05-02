Son dakika: Cudi Dağı'nda şehit olan teğmen Akdeniz Adana'da toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika: Cudi Dağı'nda şehit olan teğmen Akdeniz Adana'da toprağa verildi

02.05.2022 00:57
Son dakika: Cudi Dağı'nda şehit olan teğmen Akdeniz Adana'da toprağa verildi

Son dakika 3. sayfa haberi... Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde, dün icra edilen "Eren Abluka-5 Operasyonu"nda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz memleketi Adana'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde, dün icra edilen "Eren Abluka-5 Operasyonu"nda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz memleketi Adana'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Cudi Dağı bölgesinde, 30 Nisan'da icra edilen "Eren Abluka-5 Operasyonu"nda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilirken, operasyonda Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz ağır yaralanarak şehit düştü. 30 yaşındaki şehit için Yumurtalık ilçesine bağlı Hamzalı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kent protokolü, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Akdeniz'in tek çocuk ve bekar olduğu öğrenilirken anne Hediye ve baba Hüseyin Akdeniz cenaze namazında güçlükle ayakta durabildi. Şehidin annesi, "Oğlum sen yerini beğenmişsin" diyerek gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından öğle namazı sonrası kıldırılan cenaze namazı ile birlikte şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı Bakan Soylu, Bakan Kirişçi ve protokolün omuzlarında tekbirlerle mahalle mezarlığına götürüldü.

Burada şehidin naaşı gözyaşları arasında defnedildi. - ADANA

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Son dakika! Şehit Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlanıyor Son dakika! Şehit Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlanıyor Son dakika haberi: Şehit Jandarma Teğmen Akdeniz'in cenazesi Adana'ya getirildi Son dakika haberi: Şehit Jandarma Teğmen Akdeniz'in cenazesi Adana'ya getirildi

Cudi Dağı, Akdeniz, Adana, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Cudi Dağı'nda şehit olan teğmen Akdeniz Adana'da toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Cudi Dağı'nda şehit olan teğmen Akdeniz Adana'da toprağa verildi - Son Dakika
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