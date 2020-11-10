Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a teşekkür mektubu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a teşekkür mektubu

10.11.2020 21:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a teşekkür mektubu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a gönderdiği teşekkür mesajında, "Başkanlık döneminizde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak çıkar ve değerlerimiz temelinde gelişmesi için ortaya koyduğunuz samimi ve kararlı vizyon için teşekkür ederim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Trump'a gönderdiği mesajda, seçimlerin dost ve müttefik Amerika Birleşik Devletleri halkı için hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"SAMİMİ VE KARARLI VİZYON İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

"Resmi seçim sonuçları ne şekilde tecelli ederse etsin, son dört yıllık Başkanlık döneminizde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak çıkar ve değerlerimiz temelinde gelişmesi için ortaya koyduğunuz samimi ve kararlı vizyon için teşekkür ederim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a teşekkür mektubu

"ABD HALKININ BARIŞ VE REFAHI İÇİN EN İÇTEN DİLEKLERİMİ İLETİRİM"

Ülkelerimiz arasındaki tarihi dostluk, ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin bu güçlü zemin üzerinde daha da ilerletilmesi karşılıklı çıkarlarımızın bir gereği olup, Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de bu yönde her türlü çabayı sarf edeceğimizden emin olmanızı isterim. Bu vesileyle, her zamanki sıcak dostluğunuz için bir kez daha içtenlikle teşekkür eder, Amerika Birleşik Devletleri halkının barış ve refahı için en içten dileklerimi iletirim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a teşekkür mektubu

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, DOST Partisi, Donald Trump, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a teşekkür mektubu - Son Dakika


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