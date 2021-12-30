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Son dakika haberleri... Cüneyt Biçer: "Oyunun birçok bölümünde istediklerimizi yapabildik" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Cüneyt Biçer: "Oyunun birçok bölümünde istediklerimizi yapabildik"

30.12.2021 17:52
Son dakika haberleri... Cüneyt Biçer: "Oyunun birçok bölümünde istediklerimizi yapabildik"

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'da Yukatel Kayserispor ile oynadığı maçtan 4-0'lık mağlubiyet ile ayrılan 68 Aksaray Belediyespor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer maç sonunda yaptığı açıklamasında, "Oyunun birçok bölümünde istediklerimizi yapabildik" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'da Yukatel Kayserispor ile oynadığı maçtan 4-0'lık mağlubiyet ile ayrılan 68 Aksaray Belediyespor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer maç sonunda yaptığı açıklamasında, "Oyunun birçok bölümünde istediklerimizi yapabildik" dedi.

Maç boyunca istedikleri oyunu ortaya koyabildiklerini söyleyen Cüneyt Biçer, "Türkiye kupası bizim için geldiğimiz noktada en üst seviye. Buraya gelirken amacımız, iyi oyun oynamaktı. Takımımızın lig içerisindeki performansı ile ilgili gelecek dönemde nasıl bir pozisyon alabiliriz diye bakabilmekti. Yine de oyunun birçok bölümünde istediklerimizi yapabildik diyebilirim. Düşüncelerimiz doğrultusunda kendi ligimiz ile kıyasladığımızda bu seviye içerisinde ufak ufak hatalar bazen mağlubiyetlere sebep oluyor. İlk 10 dakika içerisinde yediğimiz bir gol daha sonrasında duran top, 80'inci dakikadan sonra oyunun farklı bir boyutu yaşadık. Ancak ilk yarıda ve ikinci yarıda bir nevi istediğimiz oyunu ortaya koyabildik. İkinci yarının bir 15-20 dakikalık bölümünde net pozisyonlarımız var. Onları değerlendirebilsek belki daha farklı olabilirdi. Bizim için Türkiye Kupasında keyifli olan yanlar vardı ama zor olan yanları da vardı. Bizim için kulüp adına ekonomik bir deplasman yönü ortadan kalktı hem 2. Yarı maç yükü daha fazla olacaktı. Statünün çok daha farklı olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bugün burada maç 150 kişi ile oynandı Aksaray'da olsaydı full stada oynanırdı. Kayserispor bizi yine yenebilirdi belki ama bu heyecan çok daha farklı olurdu. Türkiye Kupası diye slogan olarak kullanılan bir kupanın seri başı sistemi ile böyle sevimsiz bir hale getirilmemesi lazım" dedi.

(Mükremin Kaya - Yüksel Yıkılmaz/İHA)

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Türkiye Kupası, Cüneyt Biçer, Kayserispor, Aksaray, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Cüneyt Biçer: 'Oyunun birçok bölümünde istediklerimizi yapabildik' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Cüneyt Biçer: "Oyunun birçok bölümünde istediklerimizi yapabildik" - Son Dakika
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