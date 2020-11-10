Son dakika... Darende'de AK Parti heyetinden ziyaretler - Son Dakika

Son dakika... Darende'de AK Parti heyetinden ziyaretler

10.11.2020 15:45
Son dakika... Darende'de AK Parti heyetinden ziyaretler, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre AK Parti Darende İlçe Bakanlığına seçilen Veysel Karaman ve yönetim kurulu üyeleri, ilçedeki kamu kurumlarını ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

AK Parti Darende İlçe Bakanlığına seçilen Veysel Karaman ve yönetim kurulu üyeleri, ilçedeki kamu kurumlarını ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Başkan Karaman ve beraberindeki heyet, ilk olarak Kaymakam Malik Çalışır ve Belediye Başkanı İsa Özkan'ı makamında ziyaret etti.

AK Parti heyeti, daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Durukan ve Yavuz Sultan Selim Anaokulu Müdürü Gazi Kurtoğlu'nu ziyaret ederek, Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde polislerle bir araya geldi.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Karaman, kamu kurumlarının yöneticilerine ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine iadeyi ziyarette bulunduklarını söyledi.

Ortak amaçlarının vatandaşa hizmet olduğunu dile getiren Karaman, "Darende 25 bini aşkın nüfusuyla büyük bir aile. Bizler uyum içerisinde vatandaşımıza hizmet ulaştırmaya, halkımızın çeşitli konulardaki ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bu manada kurumlar arasında iş birliği son derece önemli. Nihayetinde hepimizin amacı vatandaşlarımıza hizmet etmek." dedi.

Birlik beraberliğin önemine dikkat çeken Karaman, üzerlerine düşen görevi her zaman yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Ziyaret edilen kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, AK Parti heyetine teşekkür etti.

Ziyarette Karaman'a AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Yiğit ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hülya Erdoğan da eşlik etti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Darende'de AK Parti heyetinden ziyaretler - Son Dakika


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