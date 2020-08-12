Son Dakika: Derebucak'a yeni devlet hastanesi - Son Dakika

Derebucak ilçesine, yeni devlet hastanesi yapılacağı bildirildi.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe merkezine yapılacak, proje çizimi çalışmaları hazır olan yeni devlet hastanesinin yapımı için ihaleye çıkarıldığını belirtti.

2017 yılında çalışmalarına başladıkları 3 bin 143 metrekarelik kapalı alana sahip olacak 10 yataklı modern yeni devlet hastanesinin ilçeye hayırlı olması dileğinde bulunan Kısa, şunları kaydetti:

"Yeni hastanemiz yapımı tamamlandıktan sonra daha geniş bir yelpazede çok daha nitelikli hizmeti bölgemize sunmuş olacaktır. Cumhurbaşkanlığımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya ve bu süreçte emek ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca, hastane alanı içinde kalan yerlerini hibe eden hayırsever Turgutlar ailemize de ilçe halkım adına şükranlarımı sunuyorum."