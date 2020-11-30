Son dakika! Direksiyon hakimiyetini kaybedince kazaya engel olamadı - Son Dakika

Son dakika! Direksiyon hakimiyetini kaybedince kazaya engel olamadı
30.11.2020 13:07
Son dakika 3. sayfa haberine göre Bursa'da kontrolden çıkan aracın refüjdeki tabelalara çarpması saniye saniye kameralara yansıdı.
Bursa'da kontrolden çıkan aracın refüjdeki tabelalara çarpması saniye saniye kameralara yansıdı.
Mustafakemalpaşa ilçesinde, Etibank kavşağında bugün saat 11.15 sıralarında trafik kazası meydana geldi. 16 LG 625 plakalı aracı ile terminal yönüne doğru hareket halinde olan Tolga Çedgir, dönüş sırasında hakimiyetini kaybederek refüjdeki reklam tabelalarına çarptı. Sürücü elinde bir sıyrıkla kazayı atlattı. Kaza ise saniye saniye kaydedildi. - BURSA
Son Dakika Ahmet Çakar'dan derbi için müthiş iddia: Maç günü gece saat 2'de hakemi değiştirmek istediler Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler Pik yapan koronavirüs salgını ile kekik satışları patladı Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi Son dakika: Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüdü