Son Dakika: Domuz avında kazara vurulduğu iddia edilen kişi öldü - Son Dakika

Son Dakika: Domuz avında kazara vurulduğu iddia edilen kişi öldü

Bir son dakika haberine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, domuz avında kazara arkadaşı tarafından vurulduğu öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, domuz avında kazara arkadaşı tarafından vurulduğu öne sürülen kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre, Feke-Saimbeyli yolundaki Şarşar mevkisindeki bahçelere gelen domuzları uzaklaştırmak amacıyla Yahya Ersoy (38) ile H.G, B.G, A.G. ve E.B. ava çıktı. Domuzun geldiğini düşünerek ateş eden H.G'nin tüfeğinden çıkan saçmalar, Yahya Ersoy'a isabet etti. Arkadaşlarının vurulduğunu gören diğer avcılar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ersoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri H.G'yi gözaltına aldı.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 16:57

Kaynak: AA

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