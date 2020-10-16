Son dakika dünya: İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'ten 7 ay sonra ilk ziyaret

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth koronavirüs nedeniyle 7 ay sonra veliaht Prens William ile birlikte Porton Down Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı'nı ziyaret etti. Elizabeth'in maskesiz olması dikkat çekti.

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dijital ortamda görevine devam eden İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, Mart ayından bu yana ilk kez fiziksel olarak ziyareti gerçekleştirirken, 94 yaşındaki Kraliçe'nin maske takmaması dikkat çekti. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe'nin sağlık görevlilerine ve bilim insanlarına danıştıktan sonra maske takmamaya karar verdiği belirtildi. Kraliçe, torunu veliaht Prens William ile Salisbury yakınlarındaki Porton Down Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı'nı ziyaret ederek bilgi aldı.

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