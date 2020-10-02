Son Dakika | Edirne'de kente gelen Bulgar ziyaretçilere, maske dağıtıldı - Son Dakika

Son Dakika | Edirne'de kente gelen Bulgar ziyaretçilere, maske dağıtıldı

Son dakika gündem haberi: BULGARİSTAN'ın bir ay önce karantina ile birlikte PCR testi zorunluluğunu kaldırmasıyla yeniden Edirne'ye gelmeye başlayan komşu ülke vatandaşlarına, kentin kalabalık bölgelerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında maske dağıtıldı.

Son Dakika | Edirne'de kente gelen Bulgar ziyaretçilere, maske dağıtıldı, System.String[]

BULGARİSTAN'ın bir ay önce karantina ile birlikte PCR testi zorunluluğunu kaldırmasıyla yeniden Edirne'ye gelmeye başlayan komşu ülke vatandaşlarına, kentin kalabalık bölgelerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında maske dağıtıldı. Özellikle Bulgar ziyaretçilerin yoğun olarak geldiği Ulus Pazarı girişinde hijyen önlemleri üst seviyeye çıkarılırken, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, hem komşu ülke vatandaşlarının hem de Edirnelilerin maske konusunda bilincinin arttığını söyledi.

Bulgaristan, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye seyahatlerde PCR testi zorunluluğu ile 14 günlük karantina uygulamasını 1 Eylül'de aldığı kararla kaldırdı. Sınır kapılarında uygulamanın kaldırılmasıyla birlikte Bulgar vatandaşlar alışveriş için 1 aydır Edirne'ye gelmeye devam ederken, kentteki hijyen denetimleri de üst seviyeye çıkarıldı. Düzenlenen turlar ve özel araçlarıyla sabahın erken saatlerinde kente gelen Bulgarlar, cuma günleri kurulan Ulus Pazarı'nda bol bol alışveriş yaparken, bir yandan da valilik ve belediye ekiplerinin maske denetimi devam etti. Kentte komşu ülke vatandaşlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelerde maske dağıtımı gerçekleştirildi.

'KONTROLLERİ SIKLAŞTIRDIK'Kapıların açıldığı ilk günden bu yana Edirne Valiliği ile birlikte ortak çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, "Valiliğimiz, özellikle kapıdan giren bütün Bulgar komşularımıza maske ve el dezenfektanı dağıtıyor. Bizler de broşürler ve Bulgarca afişlerimizi hazırladık ve yoğunlukla Bulgar misafirlerimizin geldiği lokasyonlara bunları dağıttık. Bugün de ilk defa Edirne Valiliği ve Belediye iş birliğiyle Bulgarca anons yapıyoruz. Pazar yerleri gibi özellikle Bulgar komşularımızın yoğunluklu olduğu yerlerde kontrollerimizi sıklaştırdık" şeklinde konuştu.'MASKESİ OLMAYANA MASKE VERİYORUZ'Kentte hem vatandaşların hem de Bulgar ziyaretçilerin maske konusunda yüksek bilince sahip olduklarını söyleyen Tanrıkulu, "Maskesi olan var mı yok mu diye bakıyoruz. Denetleyen başka valilik birimleri de var, onlar da geliyorlar. Maske olmayana şu ana kadar rastlamadık. 7 kişiden oluşan bir denetleme ekibimiz çarşıda dolaşıyorlar. Tarihi çarşılarımızda ve diğer mekanlarda maske uyarısı yapıyorlar. Ama bugün görüyorum ki bu uyarılarımız ve bilgilendirmelerimiz çok güzel sonuçlar vermiş ve bunlar faydalı olmuş. Neredeyse maskesiz vatandaşımıza hem Edirneli hem de Bulgar komşularımızda şu ana kadar rastlamadık. Olmayanlara da burada maske veriyoruz" dedi.'HERŞEYDEN ÖNCE SAĞLIK ÖNEMLİ'

Kapıların açılmasının kent ekonomisine de büyük katkı sağladığını belirten Tanrıkulu, "Kapılar açıldıktan sonra gerçekten Bulgaristan'dan komşularımız misafirlerimiz gelmeye başladılar ve Edirne'nin esnafı da bu konuda geri dönüşlerde memnunlar. 7 aydır kapılar kapalıydı, bu da esnafımızı gerçekten ciddi zora soktu. Neyse ki kapıların açılması bir can suyu oldu. Son 1 hafta- 10 gündür artan bir potansiyel var ve esnaflarımızın da yüzü gülüyor. Ama tabi her şeyden önce sağlığımızı koruyacağız. Sağlığımızı koruyarak diğer işlerimizi yapacağız" diye konuştu.


Son Dakika | Edirne'de kente gelen Bulgar ziyaretçilere, maske dağıtıldı
Son Dakika | Edirne'de kente gelen Bulgar ziyaretçilere, maske dağıtıldı
Son Dakika | Edirne'de kente gelen Bulgar ziyaretçilere, maske dağıtıldı
Son Dakika | Edirne'de kente gelen Bulgar ziyaretçilere, maske dağıtıldı
Son Dakika | Edirne'de kente gelen Bulgar ziyaretçilere, maske dağıtıldı
Son Dakika | Edirne'de kente gelen Bulgar ziyaretçilere, maske dağıtıldı
Son Dakika | Edirne'de kente gelen Bulgar ziyaretçilere, maske dağıtıldı
Son Dakika | Edirne'de kente gelen Bulgar ziyaretçilere, maske dağıtıldı
Son Dakika | Edirne'de kente gelen Bulgar ziyaretçilere, maske dağıtıldı

Bulgaristan, PCR Testi, Bulgar, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 14:45 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Edirne'de kente gelen Bulgar ziyaretçilere, maske dağıtıldı - Son Dakika

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