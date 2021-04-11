Son dakika... Elazığ'da kayıp koyunlar jandarma tarafından bulundu - Son Dakika

Elazığ'da kayıp olan 3 koyunu jandarma ekipleri ahırdan 10 kilometre uzaklıkta bularak sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Beyyurdu köyünde Ahmet Akalın hayvanlarıyla ilgilenmek için ahıra gittiğinde 3 koyununun olmadığını fark etti. Bunun üzerine Akalın, jandarmadan yardım istedi. Bölgeye giden jandarma ekiplerinin 3 saatlik arama çalışmasıyla ahırdan 10 kilometre uzaklaşan hayvanlar bulundu. Köye getirilen koyunlar sahibine teslim edildi.

Koyunlarının bulunduğu için mutlu olan Akalın, jandarma ekiplerine teşekkür etti. - ELAZIĞ