Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,47 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 1,64 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019880
|2,47
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048731
|1,64
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050182
|1,64
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030259
|1,64
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,048524
|1,64
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,047460
|1,63
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,053799
|1,61
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,045999
|1,60
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,048369
|1,60
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,049802
|1,59
- Kaynak: AA
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