Son dakika! Esenyurt'ta değnekçi terörü - Son Dakika

Son dakika! Esenyurt'ta değnekçi terörü

Son dakika haberlerine göre Esenyurt'ta bir iş yerinin önünü mesken tutan değnekçi çetesi, mekan sahibinin otopark alanını İSPARK'ta kiralamasıyla deliye döndü.

Son dakika! Esenyurt'ta değnekçi terörü, System.String[]

Esenyurt'ta bir iş yerinin önünü mesken tutan değnekçi çetesi, mekan sahibinin otopark alanını İSPARK'ta kiralamasıyla deliye döndü. Rant kapısı kapanan değnekçiler iş yerini basıp ortalığı birbirine kattılar. Yaşanan olaylar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 12: 00 sıralarında meydana geldi. Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan bir restorantın önünü mesken tutan değnekçilerden usanan mekan sahibi İSPARK'a başvurdu. Dükkan önünde bulunan alanı İSPARK'tan kiralayan dükkan sahibi Oktay Karagöz her şeyin düzeleceğini düşündü. Ancak iddiaya göre, rant kapısı kapanan değnekçi çetesi dükkana gelip haraç istedi. Bu talebi olumsuz karşılanan grup, dükkanın önüne gelerek mekanı taşlayıp daha sonra iş yeri sahibini dövmeye çalıştı. İhbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri saldırganları yakalayıp polis merkezine götürdü. Saldırıya uğrayan Oktay Karagöz karakola giderek şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

"İş yerimizi basıp patronumuzu darp ettiler"

Saldırıya uğrayan restoranın müdürü ise baskın anlarını anlattı. Olayın "değnekçilik" olduğunu vurgulayan müdür," Biz bu mekanı geçtiğimiz yıl kasım ayında açtık. Bir grup bizde gelip haraç almak istedi biz buna müsaade etmedik. Daha sonra mekanın önündeki alanı otopark gibi kullanıp gelen müşterilerde usulsüz ücret almaya başladılar. Biz buna da izin vermeyip İSPARK'a başvurup bu alanı kiraladık. Tabi bu durum işlerine gelmedi ve iş yerimizi basıp patronumuzu darp ettiler" diye konuştu.

Olay anı güvenlik kamerasında

Yaşanan olay ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 6-7 kişilik grubun iş yerinin önüne geldiği önce mekanı taşlayıp daha sonra iş yeri sahibine saldırdıkları görülüyor. - İSTANBUL

Esenyurt, Polis, Cuma, Rant, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 09:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Esenyurt'ta değnekçi terörü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bridgestone, Fransa'daki fabrikasını kapatacak Kıymasından at eti çıkan kasabın savunması: Özbeklerin getirdiği eti çektik Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrenciye 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Kocaeli'de engelli kadına tecavüz eden 1 kişi tutuklandı Anadolu'nun ilk umumi helası, müze olacak Koronavirüs aşı adayının klinik denemelerinde hafif ve orta dereceli yan etkilere rastlandı ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü
Beşiktaş, Real Madrid'den Lucas Vazquez'le görüşmelere başladı Beşiktaş, Real Madrid'den Lucas Vazquez'le görüşmelere başladı         
09:43
Son Dakika: İstanbul'da metroda intihar girişimi: Mecidiyeköy ve Osmanbey istasyonları kapatıldı Son Dakika: İstanbul'da metroda intihar girişimi: Mecidiyeköy ve Osmanbey istasyonları kapatıldı         
09:40
Nikahta kız ve erkek tarafı birbirine girdi! Fenalaşan gelin yere yığıldı Nikahta kız ve erkek tarafı birbirine girdi! Fenalaşan gelin yere yığıldı         
09:26
100 bin liralık ev eşyası çalan hırsızı dövmesi yakalattı 100 bin liralık ev eşyası çalan hırsızı dövmesi yakalattı         
09:10
Yokuş aşağı inerken duramayan tekerlekli sandalyedeki adamın kurtarılma görüntüleri kamerada Yokuş aşağı inerken duramayan tekerlekli sandalyedeki adamın kurtarılma görüntüleri kamerada         
08:38
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 30 milyonu geçti Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 30 milyonu geçti         
07:48
Halil Sezai'nin avukatı basın açıklaması yaptı: Manipülatif bir şekilde görüntüler üzerinde oynandı Halil Sezai'nin avukatı basın açıklaması yaptı: Manipülatif bir şekilde görüntüler üzerinde oynandı         
00:49
ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili         
23:29
"Ürünleriniz helal mi?" sorusuna "Hayır helal değil" diyen Nutella'dan özür geldi         
22:53
Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü         
20:39
Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu         
18:10
Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi         
17:36
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor         
17:33
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor         
17:17
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 09:50:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Esenyurt'ta değnekçi terörü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei