EŞİ VE ARKADAŞINI ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET VE 30 YIL HAPİS CEZASI - Son Dakika
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EŞİ VE ARKADAŞINI ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET VE 30 YIL HAPİS CEZASI

13.04.2022 11:34
EŞİ VE ARKADAŞINI ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET VE 30 YIL HAPİS CEZASI

ARNAVUTKÖY'de boşanmak isteyen eşi Elif Yılmaz ve ilişki yaşadığını düşündüğü arkadaşı Emre Erdoğan'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ersin Yılmaz'a, 'iyi hal' indirimi de uygulanarak, müebbet ve 30 yıl hapis cezası verildi.

ARNAVUTKÖY'de boşanmak isteyen eşi Elif Yılmaz ve ilişki yaşadığını düşündüğü arkadaşı Emre Erdoğan'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ersin Yılmaz'a, 'iyi hal' indirimi de uygulanarak, müebbet ve 30 yıl hapis cezası verildi.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Ersin Yılmaz hazır bulundu. Emre Erdoğan'ın eşi Büşra Erdoğan ile Elif Yılmaz'ın babası Melek Yılmaz ve kardeşi Adem Yılmaz da duruşmaya katıldı.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Sanık Ersin Yılmaz, sözlü olarak kendisini iyi ifade edemediğini belirterek, yazılı savunmasını sundu. Karar öncesi son sözü sorulan sanık Yılmaz, Takdir mahkemenindir, başka bir şey söylemek istemiyorum dedi. Müşteki avukatları, Ersin Yılmaz'ın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme sanık Ersin Yılmaz'a, Elif Yılmaz'a karşı 'Eşini tasarlayarak kasten öldürme' suçundan, 'iyi hal' indirimi uygulayarak müebbet hapis ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Sanık Yılmaz'ın Emre Erdoğan'a karşı 'Kasten öldürme' suçundan 'iyi hal' indirimi uygulayarak 25 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Olay, 2020 yılının ekim ayında Arnavutköy'de yaşanmıştı. Ersin Yılmaz, kendisinden boşanmak isteyen eşi Elif Yılmaz'ı(30), Domuz Deresi mevkiinde ormanlık alanda silahla ateş ederek öldürdü. Ersin Yılmaz daha sonra eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü Emre Erdoğan'ı(32), evine giderek öldürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.

EŞİ VE ARKADAŞINI ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET VE 30 YIL HAPİS CEZASI
EŞİ VE ARKADAŞINI ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET VE 30 YIL HAPİS CEZASI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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