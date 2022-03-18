Eski eşini öldürdükten sonra tandırda yakan kadın için ömür boyu hapis cezası istendi - Son Dakika
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Eski eşini öldürdükten sonra tandırda yakan kadın için ömür boyu hapis cezası istendi

18.03.2022 15:33
Eski eşini öldürdükten sonra tandırda yakan kadın için ömür boyu hapis cezası istendi

Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyünde tartıştığı eski eşini tüfekle öldürdükten sonra tandırda yakan Emel Gür hakkında ikinci duruşma bugün görüldü.

Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyünde tartıştığı eski eşini tüfekle öldürdükten sonra tandırda yakan Emel Gür hakkında ikinci duruşma bugün görüldü. Sanık hakkında ömür boyu hapis cezası istendi.

Olay 23 Ekim 2020 tarihinde Senirkent'in Akkeçili köyünde meydana geldi. 3 çocuk annesi Emel Gür (40) ile boşandıktan sonra dini nikahlı olarak birlikte yaşayan Ramazan Yılmaz (45) arasında tartışma çıktı. Gür, tartışma sırasında Ramazan Yılmaz'ı tüfekle vurarak öldürdü, cesedini de evin altındaki tandırda yaktı. Cinayet, bir süre babasından haber alamayan çiftin Antalya'da yaşayan oğlunun köye gelmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri, Yılmaz'ın yanmış cesedini tandırda buldu. Jandarma tarafından gözaltına alınan Emel Gür, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutuklu olarak yargılanan Emel Gür davasında ikinci duruşma bugün Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya çiftin çocukları, yakınları ve avukatları katıldı. Çiftin 6 yaşındaki çocuğu Ö.Y. ise mahkemede tanık olarak dinlendi. Ö.Y., olay günüyle alakalı bir şey hatırlamadığını söyledi. Sanık Emel Gür hakkında mütalaasını veren savcı, Emel Gür'ün kasten adam öldürme suçunu işlediğine ilişkin yeterli delil bulunduğunu belirtti ve sanık için ömür boyu hapis cezası istedi. Sanığın çocuklarından, davada tutuksuz yargılanan 17 yaşındaki Ö.Y.'nin cinayete ortak olmasına ilişkin yeterli delil olmadığını ancak olay sonrası suç delillerinin ortadan kaldırılmasına yardım etmiş olduğunu belirten savcı, Ö.Y. hakkında 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Öte yandan, dava dosyasındaki eksiklerin giderilmesi için duruşma 8 Nisan 2022 tarihine ertelendi.

(Oğuzhan Uysal-İHA)

Eski eşini öldürdükten sonra tandırda yakan kadın için ömür boyu hapis cezası istendi
Eski eşini öldürdükten sonra tandırda yakan kadın için ömür boyu hapis cezası istendi
Eski eşini öldürdükten sonra tandırda yakan kadın için ömür boyu hapis cezası istendi
Eski eşini öldürdükten sonra tandırda yakan kadın için ömür boyu hapis cezası istendi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eski eşini öldürdükten sonra tandırda yakan kadın için ömür boyu hapis cezası istendi - Son Dakika


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