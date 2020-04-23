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Son dakika: Eski futbolcu Zafer Karagöz hayatını kaybetti!
6 saat önce
Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören Zafer Karagöz'ün bu sabah hayatını kaybettiği açıklandı.
Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören Zafer Karagöz'ün bu sabah hayatını kaybettiği açıklandı. Eskişehirspor, Adanaspor, Sakaryaspor gibi kulüplerden 45 yaşında hayatını kaybeden Karagöz için taziye paylaşımları yapıldı.
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23.04.2020 19:21:25. #1.13#
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