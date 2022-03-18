Son Dakika | Eşme'de çıkan ev yangınında yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son Dakika | Eşme'de çıkan ev yangınında yaşlı adam hayatını kaybetti

18.03.2022 10:26
Son Dakika | Eşme'de çıkan ev yangınında yaşlı adam hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Uşak'ta müstakil bir evde yalnız yaşayan yaşlı adam, çıkan yangında karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatını kaybetti.

Uşak'ta müstakil bir evde yalnız yaşayan yaşlı adam, çıkan yangında karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatını kaybetti.

Yangın, Eşme ilçesine bağlı Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Süleyman Beyaz'ın (74) ikamet ettiği tek katlı evde yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarlar sonrasında bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri tarafından evden çıkartılan Beyaz, yapılan ilk müdahalenin ardından Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karbonmonoksit gazından etkilenen Beyaz, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan, yangın ile ilgili araştırma çalışması başlatıldı. - UŞAK

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İtfaiye, Yangın, Eşme, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Eşme'de çıkan ev yangınında yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika


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