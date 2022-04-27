Son dakika! Etiyopya'da sivillere yönelik saldırıda 21 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika! Etiyopya'da sivillere yönelik saldırıda 21 kişi hayatını kaybetti

27.04.2022 16:57
Son dakika! Etiyopya'da sivillere yönelik saldırıda 21 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Etiyopya'da sivillere yönelik saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Etiyopya'da sivillere yönelik saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Addis Ababa İslami İşler Yüksek Konseyi'nden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Gonder şehrinde kimliği belirsiz kişilerce sivillere saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "planlı bir katliam" olarak nitelendirilen saldırıda, 21 kişinin yaşamını yitirdiği, şehirdeki bazı camilerin ve Müslümanlara ait varlıkların tahrip edildiği, kadınların tecavüze uğradığı kaydedildi.

Saldırının kimler tarafından ve nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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Addis Ababa, Etiyopya, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Etiyopya'da sivillere yönelik saldırıda 21 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Etiyopya'da sivillere yönelik saldırıda 21 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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