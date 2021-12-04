Üye Girişi
Son dakika! Evde çıkan yangında 3 kardeş öldü - Son Dakika

Son dakika! Evde çıkan yangında 3 kardeş öldü

04.12.2021 11:48
Son dakika! Evde çıkan yangında 3 kardeş öldü

Bir son dakika haberine göre KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde 3 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangında, annelerinin evde bıraktığı Suriye uyruklu kardeşler Muhammet Rida (5), Abdulnasır (3) ve Talip Şakir (2) dumandan zehirlenip öldü.

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde 3 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangında, annelerinin evde bıraktığı Suriye uyruklu kardeşler Muhammet Rida (5), Abdulnasır (3) ve Talip Şakir (2) dumandan zehirlenip öldü.

Pazarcık ilçesi Ahmet Bozdağ Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın giriş katında oturan Suriye uyruklu F.Z.E. (22), dün çocukları Muhammet Rida, Abdulnasır ve Talip Şakir'i evde bırakıp aile sağlığı merkezine gitti. Bir süre sonra evde yangın çıktı. Durumu fark eden komşuları, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, kısa sürede yangını söndürdü. Ekiplerin evde yaptığı incelemede 3 kardeş hareketsiz bulundu. Dumandan zehirlendiği belirlenen kardeşler, ambulansla kaldırıldıkları Pazarcık Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kardeşlerin cenazeleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Son dakika! Evde çıkan yangında 3 kardeş öldü

Kahramanmaraş, Suriye, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Evde çıkan yangında 3 kardeş öldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emsal olacak! Zengin kadına nafaka yolu açıldı! 12:42 Emsal olacak! Zengin kadına nafaka yolu açıldı!
Casusluk soruşturmasında sıra gazetecilere geliyor! Fon alan gazeteciler mercek altında! 12:33 Casusluk soruşturmasında sıra gazetecilere geliyor! Fon alan gazeteciler mercek altında! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! 12:18 Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! 09:47 Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! 08:55 Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan 08:52 Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! 17:24 Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi

Son Dakika Haberleri
12:42 Emsal olacak! Zengin kadına nafaka yolu açıldı!
12:34 Kameralar halı sahadaki ölümü saniye saniye kaydetti!
12:33 Casusluk soruşturmasında sıra gazetecilere geliyor! Fon alan gazeteciler mercek altında!
12:32 Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi
12:31 Son Dakika: Burak Elmas hakemler hakkında konuştu ve TFF'yi yerden yere vurdu
12:28 Zincir marketlerde zam furyası! Market işçileri değiştirdikleri etiketleri paylaştı!
12:14 Yılbaşına günler kala hindiye talep patladı! Tanesi 300 liradan alıcı buluyor!
12:12 Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu
12:07 Kalçasından top mermisi çıktı, polis hastaneye patlayıcı ekibi gönderdi!
11:55 İddia: Evim firması 54 bin vatandaşı dolandırdı, aileler parçalandı, intiharlar yaşandı
Elektrik şirketi, 50 yıllık sokağı tel örgüyle kapatınca mahalleli ayaklandı! Elektrik şirketi, 50 yıllık sokağı tel örgüyle kapatınca mahalleli ayaklandı!         
12:43
Kameralar halı sahadaki ölümü saniye saniye kaydetti! Kameralar halı sahadaki ölümü saniye saniye kaydetti!         
12:35
Zincir marketlerde zam furyası! Market işçileri değiştirdikleri etiketleri paylaştı! Zincir marketlerde zam furyası! Market işçileri değiştirdikleri etiketleri paylaştı!         
12:29
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür         
18:11
Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı         
17:18
Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi         
16:37
Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı!         
16:19
Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı         
16:17
Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı         
15:11
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!         
15:09
Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı         
15:09
Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 12:54:05. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Evde çıkan yangında 3 kardeş öldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement