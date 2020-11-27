DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

27.11.2020 12:47
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3, System.String[]

EYÜPSULTAN'da 4'ü yavru 7 kedi parçalanmış halde bulundu.

EYÜPSULTAN'da  4'ü yavru 7 kedi parçalanmış halde bulundu.Olay, Yeşilpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sinan Bişkin (21), kedileri beslemek için metruk binanın bulunduğu arsaya gitti. Bişkin, arsada 4'ü yavru 7 kedinin parçalanmış halde olduğunu gördü. Durumu hemen polis ve belediye ekiplerine bildiren Bişkin, o anların görüntüsünü telefonuyla kaydetti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Olaydan sonra metruk binanın ekipler tarafından yıkıldığı öğrenildi.  Arsa üzerinde 4 yavru kedinin annesi olduğu öğrenilen bir kedinin de yavrularını aradığı görüldü. Muhalle sakinlerinin bu olaydan dolayı üzgün oldukları ve biran önce bu katliamı yapanların bulunmasını istedi.

"KEDİLERİ ÖLÜ HALDE BULDUM"Arsada kedileri besleyen Sinan Bişkin, "Kedileri besliyordum. Beslemeye gittiğimde kedileri ölü halde buldum. Burada çok sayıda kedi vardı. Bir kısmını öldürmüşler. Kafaları kopmuş, paramparça olmuş halde buldum. Hayvan hakları biran önce gelmesini istiyorum. O anların videosunu çektim. Gerekli yerlere de gönderdim. Annesi yavrularını arıyor" dedi.

"KEDİLERİ KESİP ATMIŞLAR"Mahalle esnafı Fatih Yılmaz, "Bende burada esnafım. kedileri besliyorduk. Mahallenin kedileriydi. Kimseye bir zararları yoktu. Bizde polislerin geldiğinde öğrendik. Kedileri kesip atmışlar. Bizde çok üzgünüz. Bunu nasıl yapıyorlar? Akıl alacak gibi değil. Mahalleli olarak suyunu verip yemini alıyordu" diye konuştu.

"YAPILAN KATLİAMI NEFRETLE KINIYORUM"Kedilere arka camından besleyen lokanta sahibi Hakan Ali Kılıç, "Hayvanlar camın önüne geliyorlardı. Bizde yemek işleriyle uğraştığımız için bir şeyler veriyorduk onlara. Verdiğimiz saatlere alışmışlardı. Aynı saatte sürekli geliyorlardı. Hayvanların katledilmesini görmedim. Komşularımızdan duyduk. Ekipler geldi. Hayvanları alınca haberimiz oldu. Çok üzüldüm. Bizde onlara alışmıştık. sokak hayvanlarının yaşamaları kış mevsiminde zor. Yasa ve kanunların hayvanları koruyacağı inancındayım. Yapılan katliamı nefretle kınıyorum. Suçluların bulup cezalandırılmasını ve aynı şeylerin tekrar olmamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü: ---------------Katledilen kedilerden görüntü-Arsada bulunan kedilerden görüntü-Röpler-Genel ve detaylar

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3- ATAŞEHİR'DE CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜNLER ÜRETİLEN DEPOYA BASKIN

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ Ataşehir'de, sahte cinsel içerikli ürünler imal edilen depoya yapılan baskında 2 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda ürün ele geçirildi.Ataşehir'de Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan adreste cinsel içerikli ürünlerin imalatının yapıldığı ihbarını aldı. Adrese gelen ekipler, dışarıdan bakıldığında ev olarak görünen depoya baskın düzenledi. Baskın sırasında içeride bulunan 2 kişi gözaltına alınırken depoda, akaryakıt istasyonlarında ve marketlerde satışı yapıldığı ileri sürülen 5 milyon adet cinsel içerikli hap, 10 milyon tüp cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

ÇEVREDEKİLERE "ÇAY PAKETLİYORUZ" DEMİŞLER

Öte yandan, depoda cinsel içerikli toz ürünlerin hapa dönüştürüldüğü makine de tespit edildi. Şüphelilerin apartman sakinlerine ve çevredekilere depoda çay paketlemesi yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

- İstanbul
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

Yeşilpınar, Polis, Kedi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 - Son Dakika


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