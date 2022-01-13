EYÜPSULTAN'da, otomobil sürücüsünün silah doğrulttuğu İETT otobüsü şoförünü darbettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay sırasında bir el silah sesi duyuldu.

Olay, bugün öğle saatlerinde Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, İETT otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü otomobiliyle İETT otobüsünün önünü kesti. Otomobil sürücüsü, elindeki tabancayı doğrultup, araçtan indirdiği otobüs şoförünü darbetti. Olayı gören vatandaşlar elinde tabanca olan sürücüyü ikna etmeye çalıştı. Otomobil sürücüsü, bir süre sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İETT otobüsü şoförünün ifadesini aldıktan sonra silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Tüm yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay sırasında bir el silah sesi duyuldu.