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Son Dakika: Galatasaray'ın yeni Başkanı Burak Elmas: Fatih Terim yarın görevinin başında olacak - Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray'ın yeni Başkanı Burak Elmas: Fatih Terim yarın görevinin başında olacak

20.06.2021 18:01

Son dakika: Çiçeği burnunda Başkan Burak Elmas, sosyal medyadan Fatih Terim'in yarın takımın başında olacağını duyurdu. Elmas, "Seremoni, mazbata, mukavele ile kaybedecek bir dakika bile vaktimiz yok. Fatih Terim yarın Florya'da takımın başında olacak" paylaşımı yaptı.

Mazbata törenine kadar zaman kaybetmeye niyetlerinin olmadığını açıklayan Burak Elmas, "Hocamızla görüştük, yarın (pazartesi) sabah takımın başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız." ifadeleriyle bu gelişmeyi duyurdu.

21 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

31 Mayıs'ta sözleşmesi biten Fatih Terim, 21 Haziran Pazartesi günü ile birlikte Galatasaray'daki görevine devam edecek.

Son Dakika: Galatasaray'ın yeni Başkanı Burak Elmas: Fatih Terim yarın görevinin başında olacak

Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Galatasaray'ın yeni Başkanı Burak Elmas: Fatih Terim yarın görevinin başında olacak - Son Dakika Spor


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