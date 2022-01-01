Üye Girişi
Son dakika: Genç kız, evinde silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

Son dakika: Genç kız, evinde silahla vurulmuş halde bulundu

01.01.2022 22:07

Son dakika gündem haberi: Zonguldak'ta bir genç kız, evinde silahla vurulmuş şekilde ağır yaralı halde bulundu.

Zonguldak'ta bir genç kız, evinde silahla vurulmuş şekilde ağır yaralı halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Basın Sitesi'nde yaşandı. İddialara göre, yakınları 23 yaşındaki Aysel İ.'den haber alınamayınca ekiplere haber verildi. Genç kızın silahla vurulmuş halde bulunmasının ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan genç kız ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

(İHA)

Son dakika: Genç kız, evinde silahla vurulmuş halde bulundu
Son dakika: Genç kız, evinde silahla vurulmuş halde bulundu
Son dakika: Genç kız, evinde silahla vurulmuş halde bulundu

YORUMLAR
500

Bahçelievler Mahallesi, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Genç kız, evinde silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika


Kocaeli İl Emniyet Müdürü'nün yılbaşı anonsuna sızıp FETÖ propagandası yaptılar! Teşkilat şüphelinin peşinde Kocaeli İl Emniyet Müdürü'nün yılbaşı anonsuna sızıp FETÖ propagandası yaptılar! Teşkilat şüphelinin peşinde         
22:03
Yılbaşı eğlencesinde çıkan silahlı kavga, 14 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu Yılbaşı eğlencesinde çıkan silahlı kavga, 14 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu         
22:02
120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi 120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi         
22:01
Zonguldak'ta kadın cinayeti girişimi! 23 yaşındaki kadın, evinde silahla vurulmuş halde bulundu Zonguldak'ta kadın cinayeti girişimi! 23 yaşındaki kadın, evinde silahla vurulmuş halde bulundu         
22:00
Meriç Nehri'nde taşkın alarmı! Köy halkı tarım arazilerinde kayıkla geziyor Meriç Nehri'nde taşkın alarmı! Köy halkı tarım arazilerinde kayıkla geziyor         
20:52
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi         
19:22
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi         
15:47
Köprülerde çift yönlü ücretlendirme yapılacak sistem, yıllar önce "Güvenlik" nedeniyle kurulmuş Köprülerde çift yönlü ücretlendirme yapılacak sistem, yıllar önce "Güvenlik" nedeniyle kurulmuş         
14:35
Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim         
14:21
Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50
Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi         
12:11
MSB "Ansızın vurmaya devam" sözleriyle son operasyon görüntülerini yayınladı! 4 terörist böyle öldürüldü MSB "Ansızın vurmaya devam" sözleriyle son operasyon görüntülerini yayınladı! 4 terörist böyle öldürüldü         
12:08
Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti         
12:07
İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı         
12:06
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti         
10:06
İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi         
08:25

Son Dakika Haberleri
22:00 Zonguldak'ta kadın cinayeti girişimi! 23 yaşındaki kadın, evinde silahla vurulmuş halde bulundu
21:59 73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu
21:24 Akrabalar arasında yaşanan alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralı
21:01 Yürek dağlayan görüntüler! Sınırda donarak ölen Afgan anne, son hamlesiyle 2 çocuğunun hayatını kurtardı
21:00 Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var
20:41 Enerjiye, akaryakıta ve köprülere gelen zamlardan sonra bir artış da Marmaray'a yapıldı
20:31 Akşener'den sosyal medyanın gündemine oturan paylaşım: Bize güvenin, az kaldı
19:47 Üzerine duvar kaplaması düşen çocuk yaşamını yitirdi
19:46 Taksimetre güncellemesinde istenen fahiş ücret için bakanlık harekete geçti
19:22 Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 22:13:35. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: Genç kız, evinde silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement