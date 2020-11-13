Son dakika... Gökçeyazı'da yangında bin 500 balya saman ile bir buzağı telef oldu - Son Dakika

Son dakika... Gökçeyazı'da yangında bin 500 balya saman ile bir buzağı telef oldu
13.11.2020 14:12
Edinilen son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı Mahallesinde meydana gelen dam yangınında bin 500 balya saman yanarken, bağlı bulunan bir buzağı telef oldu.
Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı Mahallesinde meydana gelen dam yangınında bin 500 balya saman yanarken, bağlı bulunan bir buzağı telef oldu.
Sabaha karşı bilinmeyen bir sebepten ötürü meydana gelen dam yangınında bin 500 balya saman ve damda bulunan bir buzağı telef oldu. Gökçeyazı Mahallesinde Ahmet Demir'e ait hayvan damında çıkan saman yangınına İvrindi ve Gökçeyazı itfaiye ekipleri müdahale ettiler. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangın sonrası bin 500 balya saman yanarken damda bağlı bulunan bir buzağı telef oldu. Yetkililer yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladılar. - BALIKESİR
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