Son dakika güncel: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Adana Çukurova Kaymakamlığına atanan Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya'ya ziyaretler sürüyor.

Kaymakam Kaya, makamında, Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç, Ensar Vakfı Lüleburgaz Şube Başkanı Eyüp Sabri Erdem ve İYİ Parti ilçe yönetimini makamında kabul etti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaya, Lüleburgaz'da görev yaptığı sürede kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Emek pazarı yeniden kuruldu

Lüleburgaz ilçesinde emek pazarı yeniden açıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan emek pazarı, yeniden hizmet vermeye başladı.

Kent Konseyi İstihdam Çalışma Gurubu üyeleri tarafından kurulan pazarı, Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç ziyaret etti.

Dinç, pazarın yeniden açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm vatandaşları pazara davet etti.