Son dakika güncel: Yemen'deki Husilerden "Suudi Arabistan'da Kraliyete ait sarayları vurma" tehdidi - Son Dakika

Son dakika güncel: Yemen'deki Husilerden "Suudi Arabistan'da Kraliyete ait sarayları vurma" tehdidi

Gelen son dakika haberine göre Yemen'deki İran destekli Husiler, "Suudi Arabistan'da Kraliyete ait saraylar ile askeri noktaları vurma" tehdidinde bulundu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, " Suudi Arabistan'da Kraliyete ait saraylar ile askeri noktaları vurma" tehdidinde bulundu.

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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, El-Mesira televizyonuna yaptığı açıklamda, Suudi Arabistanlı yetkililerin de artık kendileri için askeri hedef haline geldiğini söyledi.

Suudi Arabistan'da yaşayan sivilleri sarayların çevresinden uzak durmaya çağıran Seri, "Suudi Arabistan'da yaşayan sivil kardeşlerimizden, yetkililerin saraylarından ve askeri noktalardan uzak durmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Seri ayrıca ayrıntı vermeden "Husilerin, Suudi Arabistan'daki hassas noktaları hedef alan nitelikli operasyonlar gerçekleştirdiğini" dile getirdi.

Suudi Arabistan makamlarından ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Husiler, cuma günü çok sayıda Kasıf-2K tipi SİHA'yla Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt ve Necran kentlerinde bulunan bir havaalanı ile askeri hava üssü hedef aldıklarını duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 17:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Yemen'deki Husilerden 'Suudi Arabistan'da Kraliyete ait sarayları vurma' tehdidi - Son Dakika
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