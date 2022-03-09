Son dakika gündem: ABD'nin Missouri eyaletindeki silahlı çatışmada bir polis ile bir şüpheli öldü - Son Dakika
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Son dakika gündem: ABD'nin Missouri eyaletindeki silahlı çatışmada bir polis ile bir şüpheli öldü

09.03.2022 10:04
Son dakika gündem: ABD'nin Missouri eyaletindeki silahlı çatışmada bir polis ile bir şüpheli öldü

Son dakika haberleri... ABD'nin Missouri eyaletinin Joplin bölgesinde çıkan silahlı çatışmada, bir polis memuru ile bir şüphelinin öldüğü bildirildi.

ABD'nin Missouri eyaletinin Joplin bölgesinde çıkan silahlı çatışmada, bir polis memuru ile bir şüphelinin öldüğü bildirildi.

Polis yetkilerince yapılan basın açıklamasında, polislerin bölgede bir mağazanın önünde yaşanan olaya müdahale etmesi üzerine polis ile şüpheliler arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada, bir polisin yanı sıra bir şüphelinin de öldüğü kaydedildi.

Ayrıca 2 polisin de yaralandığı ve yaralılardan birinin sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Yaşananlara dair yeterince ayrıntı verilmezken, polisin bugün basın toplantısı düzenleyerek daha fazla ayrıntı vereceği bildirildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: ABD'nin Missouri eyaletindeki silahlı çatışmada bir polis ile bir şüpheli öldü - Son Dakika


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