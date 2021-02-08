Baraj gölünün suları çekilince ortaya çıkan ilginç görüntüleri fotoğraflamak için akın ettiler - Son Dakika

Baraj gölünün suları çekilince ortaya çıkan ilginç görüntüleri fotoğraflamak için akın ettiler

08.02.2021 07:58

Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan Ayvalı Barajı'nın suları, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle çekildi. Barajda su seviyesinin düşmesinin ardından kayalıkta su kirecinden figürler, ilginç görüntüler oluştu.

Oltu ilçesinde bulunan Ayvalı Barajı'nın suları, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle çekildi. 118 metre gövde yüksekliği olan Ayvalı Barajı'nda suların çekilmesiyle, ilginç görüntüler oluştu.

FOTOĞRAF ÇEKMEYE GELİYORLAR

Baraj göletinde su seviyesinin düşmesinin ardından kayalıkta su kirecinden oluşan figürler bölgedeki insanların dikkatini çekti. Suyun çekildiği kayalıklar üzerinde çeşitli şekilleri gören vatandaşlar fotoğraflarını çekmeyi ihmal etmiyor. Suya yansıyan şekillerin ilginç görüntüler oluştuğu bölgede fotoğraf çeken Ormanağzı köyü sakinlerinden Osman Kurt, "Bu sene Ayvalı Barajı'ndaki suların azalmasından dolayı kayalıkta suyun kirecinden dolayı çeşitli figürler oluştu. Figürler insanların dikkatini çekiyor, gelip burada resim çekip izliyorlar" dedi.

Son dakika gündem: Baraj gölünün suları çekilince kayalıklarda ilginç görüntüler oluştu

"ÇEŞİTLİ FİGÜRLER MEYDANA GELMİŞ"

Öner Elibol ise "Burası Ormanağzı köyünün bitimi, Ayvalı barajının başlangıcı. Barajdaki su seviyesinin düşmesinden dolayı suyun kayalıkların yüzeyindeki bıraktığı kireçten çeşitli figürler meydana gelmiş. Bu da vatandaşların dikkatini çekiyor, gelip burada resim çekiyorlar" diye konuştu.

Son dakika gündem: Baraj gölünün suları çekilince kayalıklarda ilginç görüntüler oluştu
Baraj gölünün suları çekilince ortaya çıkan ilginç görüntüleri fotoğraflamak için akın ettiler

Ayvalı, Baraj, Oltu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Baraj gölünün suları çekilince ortaya çıkan ilginç görüntüleri fotoğraflamak için akın ettiler - Son Dakika


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