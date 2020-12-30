Son dakika gündem: Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika gündem: Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi
30.12.2020 03:57
Son dakika habere göre BEYOĞLU'nda polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak olan 3 metre uzunluğunda piton yılanı ele geçirildi.
BEYOĞLU'nda polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak olan 3 metre uzunluğunda piton yılanı ele geçirildi. Yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çeşitli suçlardan kaydı bulunan Mansur O. adlı şüphelinin Kalyoncu Kuluğu Mahallesi'ndeki adresine kaçakçılık yapıldığı ihbarı üzerine operasyon gerçekleştirdi.
Operasyon kapsamında evde yapılan aramada, 3 metre uzunluğunda kaçak yollarla elde edilen piton yılanı ve poşete sarılı vaziyette 1.25 gram esrar ele geçirdi. Yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilirken polis, şüpheli Mansur O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.
- İstanbul
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