Operasyonda, metal kazma kürek, metal süngü, kazma, el kantarı, dürbün, 13 mermi ve kovan, 2 metal detektör, hassas terazi ve ekipmanları ile tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 121 kurşun materyal, 63 metal obje, 58 taş obje, 19 sikke ve 1 köstekli saat ele geçirildi.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda obje ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.