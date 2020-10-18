Son dakika gündem: Evinde fenalaşan yaşlı kadını, itfaiye camı kırıp kurtardı - Son Dakika

ÇORUM'da, yalnız yaşadığı evinde fenalaşarak düştüğü yerden kalkamayan Naile Top (82), komşularının haber vermesi üzerine pencerenin demir korkulukları ve camı kırıp içeri giren itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaşlı, kadın kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kale Mahallesi, Hamit Duran Caddesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Naile Top, bilinmeyen nedenle fenalaşarak yere yığıldı. Komşuları, yaşlı kadının düştüğü yerden kalkamadığını fark etmesi üzerine eve girmeye çalıştı. Kapalı olan eve girmeyi başaramayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen ve uzun uğraşlara rağmen demir kapıyı açamayan ekipler, penceredeki demir korkulukları, ardından da camı kırarak içeri girdi. Kapının açılmasıyla içeri giren sağlık ekipleri, fenalaşan kadına ilk müdahalede bulundu. Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan yaşlı kadının, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.