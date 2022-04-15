Son dakika gündem: Filipinler'de Megi fırtınasının yol açtığı sel ve heyelanlarda ölü sayısı 138'e yükseldi - Son Dakika
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Son dakika gündem: Filipinler'de Megi fırtınasının yol açtığı sel ve heyelanlarda ölü sayısı 138'e yükseldi

15.04.2022 11:24
Son dakika gündem: Filipinler'de Megi fırtınasının yol açtığı sel ve heyelanlarda ölü sayısı 138'e yükseldi

Gelen son dakika haberine göre Filipinler'de tropikal fırtına Megi'nin yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 138'e çıktı.

Filipinler'de tropikal fırtına Megi'nin yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 138'e çıktı.

Xinhua haber ajansına göre, son günlerde ülkede etkili olan sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 138'i buldu.

Ülkede, 132 kişinin hayatını kaybettiği Leyte eyaleti, afetlerden en çok etkilenen bölge oldu.

Filipinler ordusundan yapılan açıklamada Capiz, Aklan, Antique ve Iloilo kentindeki 159 bölgenin sular altında kaldığı kaydedildi.

10 Nisan'da sel ve heyelana yol açan Megi'nin, bu yıl Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'i vuran ilk tropikal fırtına olduğu belirtiliyor.

Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun yaşandığı Filipinler'de, 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 6 binden fazla kişi ölmüş, ülkede büyük yıkım yaşanmıştı.

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Filipinler, Fırtına, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Filipinler'de Megi fırtınasının yol açtığı sel ve heyelanlarda ölü sayısı 138'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Filipinler'de Megi fırtınasının yol açtığı sel ve heyelanlarda ölü sayısı 138'e yükseldi - Son Dakika
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