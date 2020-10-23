Bakan Varank: Son 10 senenin rekorunu kırdık - Son Dakika

Bakan Varank: Son 10 senenin rekorunu kırdık

23.10.2020 11:09
Bakan Varank: Son 10 senenin rekorunu kırdık, System.String[]

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2019 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yüzde 1,06'ya yükseldi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2019 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yüzde 1,06'ya yükseldi. Son 10 senenin rekorunu kırdık" dedi.

Bakan Varank, Twitter hesabından Ar-Ge harcamalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Varank, "2019 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yüzde 1,06'ya yükseldi. Son 10 senenin rekorunu kırdık. Özel sektör, inovasyon ruhunu tam da istediğimiz gibi ortaya koyuyor. Ar-Ge harcamalarının yüzde 64,2'sini, AR-Ge finansmanının da yüzde 56,3'nü özel sektör gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -


Bakan Varank: Son 10 senenin rekorunu kırdık

Araştırma Geliştirme, Milli, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Varank: Son 10 senenin rekorunu kırdık - Son Dakika

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