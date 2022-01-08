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GÜNGÖREN'DE ESNAFA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA - Son Dakika

GÜNGÖREN'DE ESNAFA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

08.01.2022 14:48

GÜNGÖREN'de sabah saatlerinde otomobilinden inip mağazasını açmak üzere olan bir esnaf silahlı saldırıya uğradı.

GÜNGÖREN'de sabah saatlerinde otomobilinden inip mağazasını açmak üzere olan bir esnaf silahlı saldırıya uğradı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen saldırıda bacağından yaralanan esnaf ameliyata alındı. Polis ekipleri firarı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Güngören Merter'de sabah saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda 42 yaşındaki Mehmet Tekin, otomobilinden inip mağazasını açmak için yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. İddiaya göre Tekin'i bir saat boyunca mağazanın karşısındaki bir alanda bekleyen saldırgan Tekin'in arkasından yaklaşıp bacağına doğru 2 el ateş edip kaçtı.

AMELİYATA ALINDI

Saldırıda yaralanan Tekin, kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan çevredeki esnaf, Tekin'e ilk yardımı yaptı. Bazı esnaf pantolon kemeriyle yaralının bacağına tampon yaparak kan kaybetmesini önledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tekin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri firari saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Bacağına isabet eden mermilerle kaval kemiğinde kırıklar oluşan Mehmet Tekin'in ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Tekin'e yapılan silahlı saldırı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"KEMERLE BACAĞINA TAMPON YAPTIK"

Olayın meydana geldiği sokaktaki esnaftan yaralıya ilk müdahale edenlerin biri Ahmet Korkunç, "Sabah dükkanda kahvaltı yapıyorduk. İki el silah sesi duyduk. Kapıya çıkınca Mehmet abiyi burada yatarken gördük. Diğer tarafa doğru da biri kaçıyordu, kim olduğunu anlayamadık. Hemen yaralının yanına gidip, kemerle bacağına tampon yaptık. Yakınlarıyla en son konuştuğumuzda kaval kemiğinden ameliyat oluyormuş. Saldırgan köşede bekliyor, Mehmet abi dükkanı açarken gelip iki el sıkıyor. Orada yaklaşık 45 dakika beklerken kahvaltısını yapıyor, çok rahat bir şekilde Mehmet abiyi vuruyor." diye konuştu.

GÜNGÖREN'DE ESNAFA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
GÜNGÖREN'DE ESNAFA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
GÜNGÖREN'DE ESNAFA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
GÜNGÖREN'DE ESNAFA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

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Silahlı saldırı, Silah, Polis, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÜNGÖREN'DE ESNAFA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: GÜNGÖREN'DE ESNAFA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA - Son Dakika
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