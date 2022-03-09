Son dakika gündem: Kayseri İl Jandarma Komutanı Yüksel Yiğit, trafik kontrolüne katıldı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Kayseri İl Jandarma Komutanı Yüksel Yiğit, trafik kontrolüne katıldı

09.03.2022 18:53
Son dakika gündem: Kayseri İl Jandarma Komutanı Yüksel Yiğit, trafik kontrolüne katıldı

Gelen son dakika haberine göre Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, katıldığı trafik uygulamasında sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, katıldığı trafik uygulamasında sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kayseri- Develi yolundaki trafik uygulamasına katılan Yiğit'e, Erciyes Jandarma Karakol Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri eşlik etti.

Trafik kontrolünde sürücülere trafik kazalarının önlenmesi için bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Ayrıca kontrol noktasına gelen okul servis araçları denetlendi, öğrencilere jandarma boyama kitabı hediye edildi.

Yiğit, sürücülere kuralları uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

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Yüksel Yiğit, Jandarma, Erciyes, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kayseri İl Jandarma Komutanı Yüksel Yiğit, trafik kontrolüne katıldı - Son Dakika


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