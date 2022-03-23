Son dakika haber! Husumetlisini sırtından bıçaklayarak öldürdü; olay anı kamerada - Son Dakika

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde husumetlisi F.T. (21) tarafından sırtından bıçaklanan Kadir Duruyol (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanırken, olay bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi 4441 Sokak'ta meydana geldi. Kadir Duruyol, aralarında husumet bulunan F.T. ile sokakta karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. F.T., yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Kadir Duruyol'u sırtından bıçakladı. Duruyol kanlar içerisinde yere yığılırken, F.T. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Duruyol, ambulansla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Duruyol, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.