Son dakika gündem: Meyve bahçelerinde çıkan yangında 200 kovan arı telef oldu

Son dakika gündem haberi... Afyonkarahisar'ın Erkmen beldesinde meyve bahçelerinin olduğu bölgede çıkan ot yangınında, 200 kovan arı telef oldu.

Afyonkarahisar'ın Erkmen beldesinde meyve bahçelerinin olduğu bölgede çıkan ot yangınında, 200 kovan arı telef oldu. Merkeze bağlı Erkmen beldesinde meyve ağaçlarının ve bağ evlerinin bulunduğu alandaki otlar, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyüyerek, ağaçlara ve bölgedeki arı kovanlarına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Erkmen Belediyesi ve Afyonkarahisar Belediyesi itfaiyeler ekipleri sevk edildi. Ekipler, arıların saldırısına uğrayınca, arıcılıkta kullanılan fileli ekipmanları giyerek yangını söndürdü. Kovanlarının sahibi Varol, büyük üzüntü yaşayarak bütün emeklerinin gittiğini belirterek gözyaşı döktü. Polisler ve çevredeki vatandaşlar Varol'u teselli etmeye çalıştı. Varol, yangında yaklaşık 20 kovan arının telef olduğunu söyledi.

Erkmen, Afyon, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 17:13 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Meyve bahçelerinde çıkan yangında 200 kovan arı telef oldu - Son Dakika

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