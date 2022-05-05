Son dakika gündem: Myanmar ordusuyla etnik silahlı grup arasındaki çatışmada 5 kişi öldü - Son Dakika

KUALA Myanmar ordusuyla darbe karşıtı etnik silahlı grup arasında çıkan çatışmada 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Myanmar ordusuna bağlı birliklerle etnik silahlı direniş gruplarından Halk Savunma Gücü (PDF) unsurları arasında Mandalay bölgesinde çıkan çatışmada 5 PDF üyesi öldürüldü.

Çok sayıda askerin, Chanmyathazi kasabasındaki konukevinde bulunan PDF unsurlarının etrafını sarması üzerine çatışma çıktı.

Sayı üstünlüğünü elinde bulunduran askerler tarafından açılan ateş sonucu 5 kişi öldü.

Öldürülenlerden birinin PDF bölge yöneticilerinden olduğu aktarıldı.

Myanmar ordusunun 30 Mart'ta bölgedeki PDF üssüne düzenlediği baskında 2 PDF üyesi hayatını kaybetmiş ve 29 kişi gözaltına alınmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400'den fazla kişi hayatını kaybetti, 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı.