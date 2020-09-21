Sivas Belediyesinden öğrencilere internet paketi yüklü tablet desteği - Son Dakika

Sivas Belediyesinden öğrencilere internet paketi yüklü tablet desteği

Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneği, ihtiyaç sahibi öğrencilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini sıkıntısız geçirmeleri için internet paketi yüklü tablet, kırtasiye malzemesi ve nakdi yardım desteği veriyor.

Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneği, ihtiyaç sahibi öğrencilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini sıkıntısız geçirmeleri için internet paketi yüklü tablet, kırtasiye malzemesi ve nakdi yardım desteği veriyor.

Sivas Belediyesince 2004 yılında hayata geçirilen Hayat Ağacı Derneği, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarını sürdürüyor.

Dar gelirli ailelerin, giyimden gıda ve temizlik maddesine kadar tüm ihtiyaçlarını düzenli aralıklarla karşılayan dernek, hayırseverlerden gelen bağışların toplandığı Gıda Bankası aracılığıyla yardımları ulaştırıyor.

Dernek, son olarak Kovid-19'la mücadele sürecinde ihtiyaç sahibi öğrenciler için harekete geçti.

Bu çerçevede, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve mahalle muhtarlarının iş birliğiyle belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere nakdi eğitim ve kırtasiye malzemesi yardımı yapılmaya başlandı.

Dernek ayrıca salgın sürecinde devam eden uzaktan eğitime destek olmak amacıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere gelecek haftadan itibaren internet paketi yüklü tablet hediye edecek.

2 bin160 öğrenciye nakit eğitim ve kırtasiye malzemesi yardımı

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Hayat Ağacı Derneği'nde yaptığı açıklamada, salgın sürecini avantaja dönüştürerek öğrencilerin daha iyi bir eğitim alması için çabaladıklarını, önceliği eğitime verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğitimi bu zorlu süreçte sadece bir kuruma bırakmak hem eğitim camiasına hem de çocuklarımıza haksızlık olur. Şehrimizde güzel bir birliktelik var. Valiliğimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve muhtarlarımızla yapmış olduğumuz istişareler neticesinde öncelikle dar gelirli vatandaşlarımıza eğitim yardımı noktasında nakit desteğinde bulunalım istedik. Bugün itibarıyla 1068 ailemizde 2 bin 160 öğrenciye nakit eğitim yardımı ve kırtasiye yardımında bulunmaya başladık. İlk sınıflarda eğitim gören yani ana sınıfı 5 ve 9. sınıf öğrencilerine 200 lira, diğer ara sınıflarda okuyan her bir öğrencimize de 150 lira nakit eğitim yardım desteğimiz devam ediyor."

Bilgin, gelecek haftadan itibaren eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve uzaktan eğitime destek olmak amacıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere internet paketi yüklü tablet dağıtacaklarını sözlerine ekledi.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ise Sivas Belediyesinin eğitimin her alanında hayata geçirdiği örnek projelerle sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunduğunu belirtti.

Sivas Belediyesinden öğrencilere internet paketi yüklü tablet desteği

Sivas Belediyesi, Hayat Ağacı, Tablet, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 14:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas Belediyesinden öğrencilere internet paketi yüklü tablet desteği - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1743 yeni vaka tespit edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı müjdesi: 2021'in ilk aylarında milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı Yazar Buket Uzuner, Netflix'te yayınlanan Atiye dizisine telif davası açtı Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili taksici ifade verdi Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti
Öğretim Üyesi Yalçın Çakmak, 45 gün arayla iki kez koronavirüse yakalandı Öğretim Üyesi Yalçın Çakmak, 45 gün arayla iki kez koronavirüse yakalandı         
20:06
İspanya'da koronavirüste korkutan rakamlar! Son 3 günde 31 bin 428 vaka tespit edildi İspanya'da koronavirüste korkutan rakamlar! Son 3 günde 31 bin 428 vaka tespit edildi         
19:37
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı         
19:11
İşine olan sevgi ve saygısıyla takdir toplayan işçi bir maaş ikramiyeyle ödüllendirildi İşine olan sevgi ve saygısıyla takdir toplayan işçi bir maaş ikramiyeyle ödüllendirildi         
19:03
Fenerbahçe, Kadıköy'de sahne alıyor! Canlı anlatım Fenerbahçe, Kadıköy'de sahne alıyor! Canlı anlatım         
18:56
ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı         
18:27
Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti         
18:00
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum         
17:58
Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor         
17:36
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti         
17:19
Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor         
16:56
Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı         
16:26
İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
15:35
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Cübbeli'nin Cübbeli'nin "iç savaş" sözleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalamayız         
12:27
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 21:04:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas Belediyesinden öğrencilere internet paketi yüklü tablet desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei