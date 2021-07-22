Son dakika gündem: Yangın çıkan evde 1 kadın ölü, 1 erkek bilekleri kesik halde bulundu - Son Dakika

Yangına müdahale için Esenler'deki bir binaya giden itfaiye ekiplerinin birinci katta bulduğu genç kızın öldüğü belirlenirken, bilekleri kesik halde olan bir erkek ise hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 245. Sokak üzerinde bulunan bir binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, yangın çıkan birinci katta, bir kadın ve erkeğin yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ve polis ekipleri de olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan Z.Ü'nün (20) hayatını kaybettiğini belirledi.

Bileklerinin kesik olduğu tespit edilen ağır yaralı H.Ü ise (40) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada, ailenin yakınlarının, olay yerinde gözyaşı döktüğü görüldü.

Polis ekipleri, sokağı şeritle kapatarak, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin binadaki çalışmaları sürüyor.

Yan binada oturan Ramazan Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde baba H.Ü'yü kızıyla eve girerken gördüğünü, evde 4 kişilik bir ailenin yaşadığını belirtti.