Son dakika gündem: Yozgat'ta yatırımlar değerlendirildi - Son Dakika
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Son dakika gündem: Yozgat'ta yatırımlar değerlendirildi

02.03.2022 14:10
Son dakika gündem: Yozgat'ta yatırımlar değerlendirildi

Son dakika gündem haberine göre Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında kaymakamlıklar, kamu kurum ve kuruluşların 2021 yılı çalışmaları ve 2022 yılı yatırımlarının değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında kaymakamlıklar, kamu kurum ve kuruluşların 2021 yılı çalışmaları ve 2022 yılı yatırımlarının değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Yozgat Valiliği konferans salonundaki toplantıda kaymakamlar, ilçelerindeki çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

Vali Polat, toplantının ardından gazetecilere, ilin genel durumu, ilçelerde yapılan projeler, 2021 yılında planlanan ve hayata geçme konusunda kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarıyla ilgili bilgi aldıklarını söyledi.

Polat, 2022 yılı projeleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını ifade ederek, "Amacımız yiğitler şehri Yozgat'a katma değer katacak projeleri hayata geçirmek. Özellikle eğitim konusunda gençlerimize dönük projelere, sosyal projelere ağırlık verilmesi ve takip edilmesi konusunu ele aldık." dedi.

Yerköy dışında tüm ilçelerde kütüphane çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu anlatan Polat, "Yerköy ilçemizde de yerini ayarladık, oraya da bir kütüphane yapacağız. Her ilçemize kooperatif sözü vermiştik, şu an 18 kadın kooperatifi ile üretime başladık. Her ilçemizde spor salonu olacak demiştik, inşallah bu sene 3 ilçemize spor salonu yapacağız. Bu konuda Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'e, Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ Bey'e, milletvekillerimize ve bürokrat hemşehrilerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Ziya Polat, Yozgat, Yerköy, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Yozgat'ta yatırımlar değerlendirildi - Son Dakika


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